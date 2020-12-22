Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконує, що політики сумують за журналістами у залах та кулуарах. Раніше допуск медійників до парламенту обмежили через коронавірус.

Арахамія каже, що відчуває несправедливість, коли бачить журналістів, що не можуть зайти до Ради. Про це глава фракції заявив на пресконференції, повідомляє 24 канал.

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Перше, за чим ми сумуємо, – це за журналістами в залі та кулуарах. Тому що, коли ми бачимо вас (журналістів – 24 канал) на вулиці, я не хочу, наприклад, заходити до зали, тому що відчуваю, що це несправедливо,

– стверджує політик.

Які обмеження для журналістів діють у Раді

Журналістам обмежили допуск до парламенту ще 12 березня, коли розпочалась пандемія коронавірусу.

У травні спікер Ради Дмитро Разумков встановив, що кулуари парламенту будуть надалі закритими для медійників. Однак у ложі преси могли перебувати не більше 30 телеоператорів або фотокореспондентів.

У жовтні обмеження послабили, але встановили ліміт на кількість журналістів у пресцентрі. Зокрема, там можуть перебувати до 120 медійників. Також до 30 людей можуть бути у ложі преси.

Зверніть увагу! Від початку пандемії кожен 6 депутат у Раді хворів на коронавірус. Зокрема, станом на листопад інфікувались щонайменше 75 народних обранців.

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