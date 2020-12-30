У Сумській області поліцейські потрапили у ДТП: є постраждалі
На Сумщині 30 грудня сталася ДТП за участю автомобіля Renault та вантажівки-автовоза. Внаслідок інциденту постраждали 2 поліцейських.
ДТП відбулася на автотрасі Суми-Київ-Юнаківка поблизу села Сула. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Сумській області.
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Деталі ДТП
- На трасі зіткнулися службовий автомобіль Renault та вантажівка-автовоз.
- У Renault перебували 4 поліцейських з іншої області.
- На місце ДТП прибули "швидка" та слідчо-оперативна група Сумського районного відділу поліції.
- 2 правоохоронців госпіталізували до медзакладу.
- Водієві вантажівки допомога лікарів не знадобилася.
- Правоохоронці розсліджують причини та обставини ДТП.
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