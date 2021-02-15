Слідчі повідомили про підозру голові села Соснівка Сумської області, а також ще 4 особам, які нібито брали участь у протиправній організації фейкових з дочки зору держави виборів.

За даними правоохоронців, під час місцевих виборів 379 мешканців села "проголосували" на фейковій дільниці.

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Фігурантам кримінальної справи щодо перешкоджання здійсненню виборчого права, вчиненого організованою злочинною групою, загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі із забороною займатися певною діяльністю після звільнення.

Що відомо про фейкову дільницю у Соснівці

25 жовтня 2020 року, коли в Україні проходили місцеві вибори, у селі Соснівка мали обирати голову ОТГ.

Втім, частина місцевих мешканців, у тому числі й голова сільської ради, вирішили відокремити населений пункт та обирати собі депутатів, які б "не потрапляли до ОТГ".

Для цього, як стверджують правоохоронці, чиновниця та її спільники організували роботу "неофіційної дільниці".

При цьому на справжню дільницю прийшли всього лише 14 мешканців села.



Більшість мешканців Соснівки голосували на фейковій дільниці / Фото поліції України