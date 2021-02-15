Кільком людям, які, ймовірно, брали участь у створенні та роботі фіктивної виборчої дільниці на Сумщині, повідомили про підозру. Крім того, до цього був причетний сільський голова.

У справі підозри вручили 5 людям.

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Що відомо про справу

За інформацією слідчих, голова сільської ради не підтримував добровільне приєднання села Соснівка до Попівської територіальної громади, тож організував незаконне проведення місцевих виборів.

До цього глава села залучила ще 4 односельців,

голову та секретаря попередньої виборчої комісії. Вони сприяли отриманню необхідних документів.

голову і секретаря новоствореної комісії, які, власне, й забезпечували її роботу.

Як люди голосували

Відтак 25 жовтня 2020 року в Соснівці працювали 2 виборчі дільниці з ідентичними номерами. Кожну з них офіційно зареєстрували, а інша не мала жодних повноважень на місцевих виборах.

До того, як роботу фіктивної дільниці зупинили правоохоронці, проголосувати встигли 379 людей. Наразі досудове розслідування триває.

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