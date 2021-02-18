Розправа над улюбленцем: на Сумщині собаку закололи вилами і викинули у смітник – відео 18+

У Шостці, що на Сумщині, господар жорстоко покарав власного собаку. Чоловік заколов тварину вилами та викинув її на смітник ледь живу. Небайдужі люди привезли собаку до лікарні, проте врятувати життя не вдалось.

Таке катування на чотирилапого чекало за те, що вполював сусідську курку.

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Собака з'їв сусідську курку

Місцевий мешканець знайшов тварину у зав'язаному мішку і повідомив про це зоозахисників.

Вони одразу приїхали на місце жахливої знахідки. Спочатку активісти подумали, що у собаку стріляли. Вже згодом були шоковані ще більше – тварину кололи вилами.

Жінка попросила свого сусіда, щоб він убив собаку, так як вона з'їла її курку, ну і сусід собаку колов вилами. Підозрюю, що собаку спочатку запхнули у мішок, а вже потім вчиняли над нею наругу,

– розповіла у фейсбуці зоозахисниця Ірина Бурбулиха.

Поранений собака скавулів на смітнику ще з годину після того, як його позбувся господар.

Ветеринари усипили собаку

Ветеринари у клініці поставили страшний діагноз: у чотирилапого – пробиті легені, отож він повільно задихався. Також були травми на голові та поранене око.

Собаку вирішили усипити, оскільки шансів вижити не було. Волонтери просять усіх, хто може чув про цю історію, повідомити. Адже нелюда, який вчинив так із твариною, потрібно притягнути до відповідальності. Люди, які повідомляли попередню інформацію, свідками бути не бажають.

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