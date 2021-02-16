Деякі суми зменшили, – радник глави МВС про штрафи за перевищення швидкості

Джерело:24 канал
Законопроєкт щодо збільшення штрафів за перевищення швидкості на дорогах прийняли вже в цілому. Він почне діяти після підпису голови Верхвоної Ради та президента. Водночас нові суми за порушення встановили не одразу.
Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко розповів, що відповідний законопроєкт – компромісний. Після того, як він почне діяти, нардепи планують проаналізувати ефективність змін.
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"Це напрацьовували достатньо довго. Деякі з пропозицій (щодо штрафів – 24 канал), які були внесені в перше читання, були зменшені", – повідомив Володимир Мартиненко.
За словами радника глави МВС України, суму штрафу за перевищення швидкості більше, ніж на 50 кілометрів за годину, в першій редакції було запропоновано встановити до 3400 гривень. Проте під час обговорення відповідну суму зменшили до 1700 гривень, додав він
Зараз це 510 гривень, а це не та сума штрафу, яка лякає порушників швидкісного режиму. Думаю, що 1700 – якийсь період лякатиме більше,
– зауважив Мартиненко.
Водночас він розповів, що за перевищення швидкості на 20 кілометрів – штраф залишиться той самий штраф, який встановлено наразі.
Згідно з інформацією радника міністра, після встановлення камер автоматичної фотофіксації порушень швидкісного режиму виявили, що приблизно 80% накладених штрафів порушники сплачують навіть в перший тиждень – тобто вони визнають свою провину.
За попередніми розрахунками МВС, завдяки новому законопроєкту щодо правил дорожнього руху випадки травм та смертності на дорогах мають зменшитись приблизно на 10 – 15%.
Володимир Мартиненко повідомив, що якщо передбачені законопроєктом норми будуть недостатньо ефективні, то є можливості коригування моментів, які не забезпечуватимуть безпеку на дорогах повною мірою.Зверніть увагу! 16 лютого Верховна Рада підтримала законопроєкт, відповідно до якого відповідальність за керування авто у нетверезому стані буде посилено, а також – зросли штрафи.