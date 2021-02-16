Законопроєкт щодо збільшення штрафів за перевищення швидкості на дорогах прийняли вже в цілому. Він почне діяти після підпису голови Верхвоної Ради та президента. Водночас нові суми за порушення встановили не одразу.

Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко розповів, що відповідний законопроєкт – компромісний. Після того, як він почне діяти, нардепи планують проаналізувати ефективність змін.

До теми Смертність знизиться, – Геращенко про посилення відповідальності за п'яне водіння

"Це напрацьовували достатньо довго. Деякі з пропозицій (щодо штрафів – 24 канал), які були внесені в перше читання, були зменшені", – повідомив Володимир Мартиненко.

Які саме суми переглянули

За словами радника глави МВС України, суму штрафу за перевищення швидкості більше, ніж на 50 кілометрів за годину, в першій редакції було запропоновано встановити до 3400 гривень. Проте під час обговорення відповідну суму зменшили до 1700 гривень, додав він

Зараз це 510 гривень, а це не та сума штрафу, яка лякає порушників швидкісного режиму. Думаю, що 1700 – якийсь період лякатиме більше,

– зауважив Мартиненко.

Водночас він розповів, що за перевищення швидкості на 20 кілометрів – штраф залишиться той самий штраф, який встановлено наразі.

Згідно з інформацією радника міністра, після встановлення камер автоматичної фотофіксації порушень швидкісного режиму виявили, що приблизно 80% накладених штрафів порушники сплачують навіть в перший тиждень – тобто вони визнають свою провину.

Що очікують від законопроєкту

За попередніми розрахунками МВС, завдяки новому законопроєкту щодо правил дорожнього руху випадки травм та смертності на дорогах мають зменшитись приблизно на 10 – 15%.

Володимир Мартиненко повідомив, що якщо передбачені законопроєктом норми будуть недостатньо ефективні, то є можливості коригування моментів, які не забезпечуватимуть безпеку на дорогах повною мірою.

Зверніть увагу! 16 лютого Верховна Рада підтримала законопроєкт, відповідно до якого відповідальність за керування авто у нетверезому стані буде посилено, а також – зросли штрафи.