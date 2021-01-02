В Сумах врятували двох чоловіків, які провалилися під кригу – відео
В Сумах врятували 2 чоловіків. Вони провалились під кригу на річці Псел.
На місце прибули рятувальники. Про це мовиться на сторінці Управління ДСНС України у Сумській області у фейсбуці.
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Що сталося
Один з чоловіків намагався перейти замерзлу водойму і провалився, інший кинувся рятувати і теж опинився у крижаному полоні.
- 40-річного постраждалого витягли з допомогою рятувального круга.
- Для порятунку іншого чоловіка використали човен. Його довелось госпіталізувати.
Щоб надати допомогу чоловікам, залучили 7 людей особового складу та одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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