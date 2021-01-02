Що сталося

Один з чоловіків намагався перейти замерзлу водойму і провалився, інший кинувся рятувати і теж опинився у крижаному полоні.

40-річного постраждалого витягли з допомогою рятувального круга .

Для порятунку іншого чоловіка використали човен. Його довелось госпіталізувати.

Щоб надати допомогу чоловікам, залучили 7 людей особового складу та одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, днями дитячі пустощі на льоду закінчились трагедією на Полтавщині. Діти зайшли на тонку кригу та провалились Їх друг, який в той час був на березі, побіг за допомогою, однак врятувати школярів не вдалось.

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