Невідомий чоловік 2 січня 2021 року залишив немовля біля приймального відділення однієї з лікарень Сум. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження та шукають батьків дівчинки.

Деталі інциденту

Чоловік "підкинув" дитину у лікарню близько 11 години дня. Про це повідомили у Нацполіції Сумської області.

Читайте також На Дніпропетровщині матір підозрюють у вбивстві 3-річного хлопчика: що відомо

Наразі дитину направили на обстеження до обласної дитячої клінічної лікарні,

– розповіли правоохоронці.

Згідно з попереднім оглядом, у дівчинки сильне переохолодження.

За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події та розшукують батьків дитини.

Зверніть увагу! У перший день 2021 року у Києві народилося 42 дитини. З них 17 хлопчиків та 25 дівчаток.