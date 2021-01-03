У Сумах чоловік залишив немовля біля лікарні: поліція відкрила провадження
Невідомий чоловік 2 січня 2021 року залишив немовля біля приймального відділення однієї з лікарень Сум. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження та шукають батьків дівчинки.
Деталі інциденту
Чоловік "підкинув" дитину у лікарню близько 11 години дня. Про це повідомили у Нацполіції Сумської області.
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Наразі дитину направили на обстеження до обласної дитячої клінічної лікарні,
– розповіли правоохоронці.
Згідно з попереднім оглядом, у дівчинки сильне переохолодження.
За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події та розшукують батьків дитини.
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