У Сумах чоловік погрожував підірвати поліцейський відділок

Джерело:"Громадське"
У Сумах чоловік намагався підірвати одне із відділень поліції міста. Порушник вимагав відставки одного з працівників поліції.
Чоловік зателефонував на спеціальну лінію "102". Він повідомив, що має гранату, якою планує підірвати відділення поліції №4.
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Під час розмови чоловік поводився агресивно та використовував лайку.
Правоохоронці негайно розпочали пошукову операцію. Вони виявили чоловіка на одній із зупинок громадського транспорту. Згодом поліцейські встановили, що порушнику – 41 рік.
У нього вилучили гранату. Однак поліцейські не повідомляють, чи була вона у бойовому стані.