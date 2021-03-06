У Сумах чоловік намагався підірвати одне із відділень поліції міста. Порушник вимагав відставки одного з працівників поліції.

Чоловік зателефонував на спеціальну лінію "102". Він повідомив, що має гранату, якою планує підірвати відділення поліції №4.

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Під час розмови чоловік поводився агресивно та використовував лайку.

Правоохоронці негайно розпочали пошукову операцію. Вони виявили чоловіка на одній із зупинок громадського транспорту. Згодом поліцейські встановили, що порушнику – 41 рік.

У нього вилучили гранату. Однак поліцейські не повідомляють, чи була вона у бойовому стані.

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