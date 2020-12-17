В Сумах біля кафе двоє чоловіків влаштували бійку зі стріляниною: фото
В центрі Сум на вулиці Харківській, 1, ввечері 17 грудня сталася стрілянина. Внаслідок інциденту отримали травми двоє чоловіків.
Про інцидент правоохоронці дізналися близько 19:00, повідомили у поліції Сумської області. За 11 хвилин після цього перехожі викликали швидку.
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Подробиці стрілянини в центрі Сум
За попередніми даними, інцидент почався з того, що біля кафе один з чоловіків зробив зауваження іншому. За хвилину після цього пролунав постріл.
Поліціянти та експерти збирають речові докази / Фото Суспільне.Суми
Слідчі, які працюють на місці інциденту, з'ясували, що конфлікт між перехожими переріс у бійку.
Під час неї 35-річний сум'янин скористався травматичним пістолетом.
Куля потрапила 44-річному мешканцю міста в обличчя.
Правоохоронці з'ясовують всі обставини події. З кваліфікацією інциденту слідчі визначаться пізніше.
Власника пістолета затримали.
Обидва учасники конфлікту перебувають у лікарні / Фото Суспільне.Суми
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