В центрі Сум на вулиці Харківській, 1, ввечері 17 грудня сталася стрілянина. Внаслідок інциденту отримали травми двоє чоловіків.

Про інцидент правоохоронці дізналися близько 19:00, повідомили у поліції Сумської області. За 11 хвилин після цього перехожі викликали швидку.

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Медики, які прибули на виклик, госпіталізували обох травмованих чоловіків до обласної лікарні. Їх стан невідомий.

Подробиці стрілянини в центрі Сум

За попередніми даними, інцидент почався з того, що біля кафе один з чоловіків зробив зауваження іншому. За хвилину після цього пролунав постріл.



Поліціянти та експерти збирають речові докази / Фото Суспільне.Суми

Слідчі, які працюють на місці інциденту, з'ясували, що конфлікт між перехожими переріс у бійку.

Під час неї 35-річний сум'янин скористався травматичним пістолетом.

Куля потрапила 44-річному мешканцю міста в обличчя.

Правоохоронці з'ясовують всі обставини події. З кваліфікацією інциденту слідчі визначаться пізніше.

Власника пістолета затримали.



Обидва учасники конфлікту перебувають у лікарні / Фото Суспільне.Суми