У Сумах 16-річна дівчина випила 30 таблеток: у якому вона стані

Джерело:фейсбук Поліції Сумської області
Неповнолітня жителька Сум випила 30 таблеток протизапального препарату. У результаті 16-річна дівчина опинилася в реанімації з гострим отруєнням.
До поліції 7 березня надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що до реанімаційного відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізована 16-річна жителька Сум.
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Зі слів матері постраждалої, дівчина прийняла 30 таблеток протизапального препарату. У неї діагностували гостре медикаментозне отруєння.
Дівчина перебуває в лікарні, зі слів медиків загрози життю немає,
– йдеться у повідомленні.
Працівники ювенальної превенції попередньо встановили, що причиною такого вчинку була сварка з подругою.
Наразі поліція проводить подальшу перевірку для встановлення обставин інциденту.