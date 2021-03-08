У Сумах 16-річна дівчина випила 30 таблеток: у якому вона стані
Неповнолітня жителька Сум випила 30 таблеток протизапального препарату. У результаті 16-річна дівчина опинилася в реанімації з гострим отруєнням.
Джерело:фейсбук Поліції Сумської області
До поліції 7 березня надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що до реанімаційного відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізована 16-річна жителька Сум.
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Дівчина наковталася пігулок
Зі слів матері постраждалої, дівчина прийняла 30 таблеток протизапального препарату. У неї діагностували гостре медикаментозне отруєння.
Дівчина перебуває в лікарні, зі слів медиків загрози життю немає,
– йдеться у повідомленні.
Що спричинило такі дії дівчини
Працівники ювенальної превенції попередньо встановили, що причиною такого вчинку була сварка з подругою.
Наразі поліція проводить подальшу перевірку для встановлення обставин інциденту.
Попередні випадки отруєння дітей ліками
- Раніше 7-класниці наковтались таблеток у Боярці, що на Київщині. На жаль, одну школярку врятувати не вдалося. Аналогічний випадок трапився в Умані – дівчата залишились живими.
- Згодом у Сумах 2 студентки отруїлися пігулками. Попередньо встановлено, що першокурсниці напились пігулок від застуди, після чого самі викликали карету швидкої допомоги.
- У лікарні опинилася і 16-річна жителька Кременчука, що у Полтавській області. Дівчина отруїлася пігулками, які вживала для знеболення.
- А в Калуші школярки віком 12 та 13 років намагалися отруїтися парацетамолом. Вони потрапили у реанімацію міської дитячої лікарні.
- У лікарні "Охматдит" розповіли, що за перші два місяці у 2021 році в столиці стались 25 дитячих самогубств. Це дуже високий показник, який перевищує цифру минулого року за такий період.
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