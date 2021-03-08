Неповнолітня жителька Сум випила 30 таблеток протизапального препарату. У результаті 16-річна дівчина опинилася в реанімації з гострим отруєнням.

До поліції 7 березня надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що до реанімаційного відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізована 16-річна жителька Сум.

Читайте також Дітям хочуть заборонити продавати ліки: чи зупинить це "епідемію самогубств"

Дівчина наковталася пігулок

Зі слів матері постраждалої, дівчина прийняла 30 таблеток протизапального препарату. У неї діагностували гостре медикаментозне отруєння.

Дівчина перебуває в лікарні, зі слів медиків загрози життю немає,

– йдеться у повідомленні.

Що спричинило такі дії дівчини

Працівники ювенальної превенції попередньо встановили, що причиною такого вчинку була сварка з подругою.

Наразі поліція проводить подальшу перевірку для встановлення обставин інциденту.

Попередні випадки отруєння дітей ліками