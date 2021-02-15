Сума позову китайських акціонерів "Мотор Січі" зросла майже на 3 мільярди гривень

Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму збитків до 3,6 мільярда доларів. У результаті позов проти України зріс на 2,8 мільярда гривень.

Причиною збільшення суми позову є приєднання до нього нових позивачів.

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Чому сума позову зросла

Китайські інвестори "Мотор Січ" збільшили попередню суму збитків на щонайменше 100 мільйонів доларів, що стосуються їхніх вимог у спорі проти держави Україна,

– йдеться у повідомленні.

Тобто відбулося зростання розміру позову з 3,5 до 3,6 мільярда доларів.

Воно зумовлене тим, що початкову групу позивачів розширили, додавши до неї ще кількох китайських акціонерів.

У компанії додали, що інвестиційний спір має розглядатись арбітражним трибуналом ad hoc, який наразі формують сторони.

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Що цьому передувало