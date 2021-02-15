Сума позову китайських акціонерів "Мотор Січі" зросла майже на 3 мільярди гривень
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму збитків до 3,6 мільярда доларів. У результаті позов проти України зріс на 2,8 мільярда гривень.
Джерело:"Мотор Січ"
Причиною збільшення суми позову є приєднання до нього нових позивачів.
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Чому сума позову зросла
Китайські інвестори "Мотор Січ" збільшили попередню суму збитків на щонайменше 100 мільйонів доларів, що стосуються їхніх вимог у спорі проти держави Україна,
– йдеться у повідомленні.
Тобто відбулося зростання розміру позову з 3,5 до 3,6 мільярда доларів.
Воно зумовлене тим, що початкову групу позивачів розширили, додавши до неї ще кількох китайських акціонерів.
У компанії додали, що інвестиційний спір має розглядатись арбітражним трибуналом ad hoc, який наразі формують сторони.
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Що цьому передувало
- Китайські акціонери "Мотор Січ" у вересні 2020 року повідомили Міністерству юстиції, що починають міжнародний арбітраж проти України. Вони зазначили, що дії держорганів України суперечать українсько-китайській міжурядовій угоді про взаємне заохочення та захист інвестицій.
- На початку грудня інвестори повідомили український Мін'юст про передачу спору на розгляд міжнародного арбітражу у зв'язку з неможливістю переговорного врегулювання.
- Наприкінці січня 2021 року Володимир Зеленський на 3 роки ввів санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі".
- У відповідь китайці назвали ситуацію "варварським грабунком" і заявили про намір захищати свої інтереси.
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