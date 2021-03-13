Агентство з розшуку та менеджменту активів знайшло управителя для мисливської резиденції Януковича в Сухолуччі. На цій території можуть облаштувати невеликі будинки, які зніматимуть всі охочі.

Втім наразі остаточного варіанту ще немає. Про це в програмі "Перехресний допит" розповів заступник голови АРМА Володимир Павленко.

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Він зазначив, що Агентство не побоялось провести конкурс з відбору оцінювача колишньої мисливської резиденції "Сухолуччя".

Ми хотіли подивитися, що буде, якщо спробуємо це зробити. Сильно переживали, адже усвідомлювали, туди може зайти особа, яка скаже, що хоче забрати собі цей об'єкт під дачу і платитиме за нього певну суму в бюджет. Закриє вхід, і ніхто не зможе туди потрапити,

– пригадав Володимир Павленко.

За його словами, це був доволі ймовірний сценарій. Тож якби це сталося, Агентство з розшуку та менеджменту активів звинувачували б у тому, що люди втратили можливість гуляти на цій території.

"Нам пощастило, бо подалася компанія, яка має досвід оперування готелями і яка хоче впровадити його там", – зауважив заступник голови АРМА.

Вони розвиватимуть там туристичну інфраструктуру, – Павленко

Володимир Павленко пояснив, наразі в Сухолуччі планують робити не великий готель, а будиночки для відпочинку. Таким чином ця компанія розвиватиме туристичну інфраструктуру.

Що саме вони будуть робити стане зрозуміло, коли ми укладемо з ними договір. Наразі у нас проходить оцінка цього активу,

– прокоментував він.

Заступник очільника АРМА сподівається, що обраний управитель має і свій досвід, відповідне обладнання й персонал. Відтак якщо ідея буде успішною, тоді цей досвід в Агентстві зможуть поширити на Межигір'я.

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