Судовою системою досі керують люди Януковича, – Шабунін

В Україні відбувся з'їзд суддів, який обрав четверту частину Вищої ради правосуддя. Головою лічильної комісії була суддя Господарського суду Києва Оксана Марченко, якій, за версією правоохоронців, член ВРП Павло Гречківський мав передати хабар.

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін у відеоблозі "Право на гідність" розповів, що під час обрання суддів до ВРП, важливу роль також відіграв Анатолій Марцинкевич. Це член Вищої кваліфікаційної комісії суддів часів президентської каденції Віктора Януковича, якого люстрували після Революції Гідності.

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За словами Шабуніна, саме Марцинкевич кожного року організовує обрання з'їздом суддів членів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Цього року на з'їзді він знову роздав делегатам списки з прізвищами тих, за кого вони мають проголосувати,

– заявив Шабунін.

Як розповів керівник ЦПК, з 4 людей зі "списку Марцинкевича" членами Вищої ради правосуддя стали 3. Варто зауважити, що голосування було таємним.

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Шабунін припустив, що якби увесь процес був чесним, то передбачити кого саме оберуть було б неможливо. Однак, на його думку, усе було навпаки.

"Зараз вже 2021 рік, а судовою системою до цього часу керують люди Януковича. Проходять революції, переобирають президентів і депутатів, а суддівська мафія лишається незмінною", – підсумував Шабунін.

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З'їзд суддів у Києві: коротко