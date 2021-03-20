Судова система не здатна сама себе очистити, – Шиба про указ щодо Царевич

Скасування указу щодо судді Печерського суду Оксани Царевич вказує на проблему в судовій системі, з якою України не зможе впоратись самостійно. Допомогти може саме участь міжнародних експертів.

Механізм із залучення відповідних експертів вже показав свою дієвість у питанні з Вищим антикорупційним судом. Про це у своєму блозі "Честь і НЕчесть" розповіла виконавча директорка громадської організації Фундація DEJURE Ірина Шиба.

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"Поновлення Царевич вкотре показує, що судова система не здатна сама себе очистити і що ми маємо залучити агентів змін – міжнародних експертів", – сказала Ірина Шиба.

Вона додала, що мовиться про осіб, які не мають родинних зв'язків з українськими суддями чи політичних боргів.

У ВАКС вже не бояться карати топових чиновників

Виконавча директорка громадської організації Фундація DEJURE роз'яснила, що відповідний механізм уже допоміг створити гідний склад Вищого антикорупційного суду.

Судді ВАКС не бояться карати топових чиновників та колег за порушення закону. Вищий антикорупційний суд засудив уже 5 суддю за хабар,

– зазначила Ірина Шиба.

Верховний суд України скасував указ щодо звільнення судді Оксани Царевич , яку звинуватили у тому, що вона незаконно позбавляла водійських прав активістів Автомайдану.

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