Володимир Зеленський оголосив, що наразі судова система України вже довела свою непридатність. Українці не довіряють судам, це потрібно змінювати.

За словами Зеленського, судова система є корумпованою та хиткою. Таку заяву президент зробив під час наради 25 лютого.

Актуально Зеленський зареєстрував пакет законопроєктів про податкову амністію

На зустрічі були присутні спікер Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а також керівники парламентських комітетів та представники уряду.

Судова система у тому форматі, в якому вона сьогодні існує, вже довела свою непридатність. Українці не довіряють судам, ця інституція є надто корумпованою та надто хиткою. Ми повинні це змінити, бо саме зміни в судовій системі є запорукою сильної України,

– наголосив Зеленський.

Український лідер наголосив, що це є кроком на шляху до євроінтеграції України.

Вже під час наступного пленарного тижня у Верховній Раді народні обранці готові розглянути законопроєкт щодо реформування судової системи України.

Окрім того, тематичні питання обговорять під час чергового Всеукраїнського форуму "Україна 30".