По усій Україні пройшли масові протести у зв'язку із засудженням Сергія Стерненка до 7 років тюрми. Людей обурила очевидна несправедливість судового рішення, яке було ухвалене дуже сумнівним суддею. Головною вимогою протестувальників є не лише справедливе правосуддя для Стерненка, але й справжня судова реформа.

Володимир Зеленський заявив, що готовий запустити реформу, він навіть вніс до парламенту відповідні законопроєкти. Однак експерти застерегли, що пропозиції президента не розв'яжуть проблеми і якщо їх не змінити, то реформа Зеленського стане черговою імітацією, а суди і далі будуть "кривосудити".

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Скандальний суддя Попревич

Сергія Стерненка судив суддя Приморського суду Одеси Віктор Попревич. Репутація у нього більш ніж сумнівна. Усі згадують, як він прикрасив свій будинок у Донецьку бюстами Леніна і Сталіна, але це дріб'язок у порівнянні з тим, як він вершить правосуддя. Наведу один яскравий приклад. Стерненка він покарав з максимальною суворістю, а от до своїх колег у нього зовсім інший підхід.



Віктор Попревич засудив Стерненка / Фото Ґрати

Він судив скандального голову Одеського адмінсуду Олега Глуханчука, якого поліція спіймала п'яним за кермом. Відео Глуханчука, який ледь стоїть на ногах і на камеру принижує патрульних – бачила уся країна.

Однак Попревич не просто повністю виправдав Глуханчука, але й заявив, що цієї події взагалі не було. Свідчення патрульних та відео не переконали суддю.

Однак у справі Стерненка, де немає жодного прямого доказу, він повірив потерпілому на слово.

Два місяці тому голова цього ж Приморського суду Сергій Кічмаренко судив нападників на активіста Автомайдану Віталія Устименка. Двом чоловікам, які серед білого дня у центрі Одеси ззаду декілька раз ударили ножем Устименка і дивом його не вбили, суддя дав 2 роки умовно. Стерненко ж отримав 7 років реальної тюрми.

І Попревич, і Кічмаренко визнані недоброчесними Громадською радою доброчесності. Це мало би призвести до їх звільнення. Однак вони досі працюють та щодня добивають віру людей у правосуддя та справедливість.

Є єдиний спосіб почати судову реформу

Однак свідомі громадяни не збираються мовчки за цим спостерігати. Минулий тиждень довів, що вони готові активно добиватися свого права на справедливий суд. Також вони чітко розуміють, у чому проблема і хто за це відповідає, тому акція у Києві відбулась саме під Офісом Президента.

Цікаво, що Зеленський на словах теж визнає катастрофічний стан довіри до судової системи та знову обіцяє виправити ситуацію.

Тільки от що ж пропонує президент і чи ці пропозиції дійсно змінять систему? Треба нагадати, чому попередня реформа провалилась. Її зміст полягав у тому, щоб перевірити усіх суддів. Звільнити недоброчесних та некомпетентних, а на їх місце на прозорих конкурсах призначити незалежних та доброчесних професіоналів.



Зеленський визнає стан судової реформи катастрофічним / Фото Укрінформ

Однак ключова помилка була у тому, що керувала цим процесом Вища рада правосуддя, яка сама у більшості складається з недоброчесних. Вона замість очищення системи робить усе, щоб зберегти її та викинути або зламати тих, хто бореться з корупцією та "кривосуддям".



Тому єдиний, наголошую, єдиний спосіб провести справжню реформу – це почати з перезавантаження Вищої ради правосуддя. І не просто замінити одних на інших, а передбачити механізми, які гарантуватимуть, що у ВРП будуть дійсно найкращі професіонали з бездоганною репутацією.

► Як це зробити

Як це зробити – вже давно відомо. Це прямо прописано у:

виборчих обіцянках Зеленського;

меморандумі з Міжнародним валютним фондом;

рекомендаціях G7;

останній резолюції Європарламенту.

Про це вже безліч раз говорили експерти та громадські організації, а минулого тижня за це вийшли тисячі людей, які вимагали справжню судову реформу.

Суть рецепту у тому, що конкурс з обрання нових членів ВРП та перевірка чинних має відбуватись за участі авторитетних міжнародних експертів.

І тут є дуже важливий нюанс. Оскільки кругова порука у судах є надзвичайно потужною, то її розірвати можна лише у разі, якщо ці міжнародники матимуть дійсно вирішальний вплив.

Інакше досвідчені шулери у мантіях однозначно протягнуть та захистять від звільнення своїх. Доведено практикою вже тисячі раз.

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Зеленський підтримує ідею на словах

На словах команда Зеленського підтримує цю ідею, але внесені проєкти законів повністю її нівелюють. Я вже розповідав про законопроєкт № 3711, який має запустити Вищу кваліфікаційну комісію.

Він повністю суперечить усім обіцянкам і не розв'язує, а лише поглиблює проблему, бо віддає процес формування ВККС у руки недоброчесної Вищої ради правосуддя, а роль міжнародних експертів зводить до мінімуму.

Нещодавно Зеленський вніс до парламенту ще 2 проєкти, які стосуються вже реформування Вищої ради правосуддя та Окружного адмінсуду. На перший погляд, начебто все добре.

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► Перший проєкт

У проєкті № 5068 передбачено створення Етичної ради за участі міжнародників, яка буде перевіряти кандидатів у члени ВРП та чинних членів. Мовляв, от вам – все, як і обіцяли.

Однак диявол як завжди криється у деталях. Відповідно до проєкту, для того, щоб звільнити чинного члена ВРП чи рекомендувати нового – однозначно потрібен голос хоча б одного судді, які також входять у Етичну раду.

Ви вірите, що чинні судді дозволять звільнити своїх чи призначити у ВРП когось, хто б змінив їхню систему ? Звісно, ні, тому це чергова фікція.

Для справжнього перезавантаження ВРП саме голоси міжнародників повинні мати вирішальний вплив. Інакше нам ніколи не розірвати порочного кола кругової поруки.

► Другий проєкт

Він стосується скандального Окружного адмінсуду Києва. Того самого, що очолює Павло Вовк, який має неабиякий вплив на ВРП. Зеленський пропонує позбавити цей суд частини повноважень. І це дуже правильний крок, бо сила Вовка і його суду саме у праві розглядати усі спори з органами центральної влади. Якщо їх забрати – їх вага та можливості впливати одразу здуються.

Довідка. Вовка та суддів Окружного суду підозрюють у спробі узурпації влади. Річ у тім, що вони могли ухвалювати рішення на користь певних політиків та представників бізнесу.

Однак і тут є велике але. Навіть два. Президент пропонує забрати у ОАСКу право розглядати позови лише щодо нормативних актів центральних органів влади. Тобто усілякі положення, порядки, правила. Однак залишає усі позови щодо індивідуальних актів та дій цих органів.

Насправді ж саме ці повноваження ОАСК найактивніше використовував у своїх інтересах. Саме так реалізовувався план захоплення влади у Вищій кваліфкомісії, заборонялась робота Супрун, зупинялись конкурси, поновлювались на посадах одіозні чиновники.

Тобто пропозиція президента зовсім не вирішує проблеми і не позбавляє Вовка його впливу.

Забрати повноваження у ОАСКу та передати їх у Верховний Суд може бути лише тимчасовим рішенням. Інакше вал справ просто заблокує його роботу. Окрім того, до верховних суддів також є чимало претензій щодо їх доброчесності. Експерти вже давно радять, що для розгляду таких важливих справ потрібно створити новий Вищий адміністративний суд за прикладом Вищого антикорсуду.

Якщо забезпечити якісний конкурс, то його суддями стануть справді незалежні та доброчесні професіонали. Це дасть гарантію, що ключові спори з державою будуть розглядатись відповідно до закону, а не бажань різних "вовків" у мантіях.

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Тому проєкти президента потрібно змінювати. Інакше ми знову витратимо купу часу і зусиль, а результат буде нульовий.

Вже 9 березня у Будинку профспілок на Майдані З’їзд суддів планує обрати 4 нових членів ВРП без будь-якого конкурсу з дуже сумнівних кандидатів. Тож громадські організації закликають 9 березня усіх вийти на протест проти чергової спроби зберегти владу недоброчесних суддів.

Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.