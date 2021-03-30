Перешкоджала активістам та позбавляла прав: суддя Майдану сама піде під суд

Джерело:Офіс Генерального прокурора
Офіс генпрокурора скерував до суду справу колишньої судді одного з районних суддів Києва. Її звинувачують в незаконному перешкоджанні мітингам й демонстраціям.
Суддя одного з районних суддів Києва 23 січня 2014 року без доказів притягнула до адміністративної відповідальності трьох учасників Автомайдану. Цю інформацію з'ясували під час досудового розслідування.
До теми Засуджувала євромайданівців: Верховний суд скасував указ про звільнення судді Царевич
Учасники Автомайдану 29 грудня 2013 року рухались у колоні з іншими авто з Хрещатика до резиденції тодішнього президента Януковича в Межигір'я.
Через це в січні 2014 року трьох чоловіків судили за невиконання вимог зупинки й позбавили права керувати транспортним засобом.Зверніть увагу! У Офісі генпрокурора кажуть, що суддя призначила їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення, який передбачений санкцією статті.
Апеляційний суд скасував рішення, а справу закрили через відсутність правопорушення.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань.
За інформацією активістів Автомайдану, прокуратура направила обвинувальний акт стосовно екссудді Нелі Ластовки.
Джерело: Вікіпедія