Перешкоджала активістам та позбавляла прав: суддя Майдану сама піде під суд

Офіс генпрокурора скерував до суду справу колишньої судді одного з районних суддів Києва. Її звинувачують в незаконному перешкоджанні мітингам й демонстраціям.

Суддя одного з районних суддів Києва 23 січня 2014 року без доказів притягнула до адміністративної відповідальності трьох учасників Автомайдану. Цю інформацію з'ясували під час досудового розслідування.

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Які події розслідували слідчі

Учасники Автомайдану 29 грудня 2013 року рухались у колоні з іншими авто з Хрещатика до резиденції тодішнього президента Януковича в Межигір'я.

Через це в січні 2014 року трьох чоловіків судили за невиконання вимог зупинки й позбавили права керувати транспортним засобом.

У Офісі генпрокурора кажуть, що суддя призначила їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення, який передбачений санкцією статті.

Апеляційний суд скасував рішення, а справу закрили через відсутність правопорушення.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань.

У чому звинувачують суддю? Суддю звинувачують в незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій, які вчинила службова особа. За цією статею їй загрожують виправні роботи до 2 років або арешт до 6 місяців, або обмеження чи позбавлення волі до 5 років.

Як звуть суддю

За інформацією активістів Автомайдану, прокуратура направила обвинувальний акт стосовно екссудді Нелі Ластовки.

Коротко про Автомайдан

Джерело: Вікіпедія