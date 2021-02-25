Українці невдоволені вироком активісту Сергієві Стерненку, якого засудили до 7 років позбавлення волі. Вони вважають, що справа була сфальсифікованою, а вирок взагалі писали на Банковій. Представник президента все заперечує.

Джерело: "6/9" на 24 каналі

Про скандальний вирок Сергію Стерненку, реакцію Володимира Зеленського та судову систему в Україні в ефірі програми говорив представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

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Про вирок Стерненку

Стерненко – визнаний патріот. Завдяки таким, як він – ми не отримали Одеську народну республіку у 2014 році. З іншого боку, якщо патріот вчиняє кримінальне діяння тяжкого характеру – його патріотизм не має бути підставою для його звільнення.

Це наслідки минулих днів (те, що українці вважають Офіс Президента причетним до несправедливого вироку – 24 канал). При президентстві Януковича та, частково, Порошенка, суди були в ручному керуванні. Повірте, зараз такого немає.

Довідка. Українці вважають вирок Сергію Стерненку несправедливим. Сам активіст у залі суду заявив, що напередодні засідання вирок був виправдальним – його начебто переписали під тиском генпрокурорки Ірини Венедіктової, мера Одеси Геннадія Труханова та заступника голови Офісу Президента Олега Труханова. Деталі – тут.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

Про судову реформу в Україні

Я, можливо, скажу дуже крамольну річ. Можливо, нам не потрібна якась чергова судова реформа. Треба, щоб працювали ті інститути, які наразі передбачені чинним законодавством.

Не потрібні будь-які реформи судової влади, окрім однієї – притягнення до відповідальності суддів за протиправні дії. Після цього все запрацює без якогось радикального реформування. Зеленський і поставив на цьому акцент – на ухваленні закону, який відновить довіру, відновить ефективність функціонування Вищої ради правосуддя. Це перший суттєвий крок до кінцевої мети.

Про те, чому Україні не потрібна судова реформа – читайте за посиланням.

Про дії Зеленського щодо вироку Стерненку

Президент в цій ситуації взагалі не повинен нічого коментувати. Він не має ніякого стосунку до одеського судді. Ми говоримо про те, що президент має забезпечувати справедливе правосуддя? Воно має забезпечуватись автоматично і через Конституцію, і через кримінальне законодавство.

Будь-які заяви президента у цій ситуації будуть розцінені так, що він впливає на судову гілку влади, що є неможливим.

Детальніше про те, чи потрібна реакція Зеленського на вирок Стерненку – читайте тут.

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