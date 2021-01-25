Як побороти корупцію в Україні та вирішити проблеми КСУ та ВСУ: дорожня карта реформ від G7

Посли країн "Великої сімки" (G7) представили дорожню карту судової та антикорупційної реформи в Україні. Пропозиції G7 стосуються також змін у роботі Конституційного та Верховного судів.
Джерело: Група підтримки послів країн G7
У повідомленні послів "Великої сімки" мовиться, що наприкінці 2020 року Україна попросила поради послів щодо кроків для зміцнення антикорупційних інститутів і реформування судової влади. І такі кроки Києва є пов’язаними з конституційною кризою.
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Ми з радістю надали ці поради українським партнерам, а зараз ділимося ними з широкою громадськістю. G7 давно підтримує реформи України в цих сферах практично, матеріально та політично. Ми залишаємося відданими подальшій підтримці України в їхній реалізації,
– зазначили посли G7.
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