Як побороти корупцію в Україні та вирішити проблеми КСУ та ВСУ: дорожня карта реформ від G7

Посли країн "Великої сімки" (G7) представили дорожню карту судової та антикорупційної реформи в Україні. Пропозиції G7 стосуються також змін у роботі Конституційного та Верховного судів.

Джерело: Група підтримки послів країн G7

У повідомленні послів "Великої сімки" мовиться, що наприкінці 2020 року Україна попросила поради послів щодо кроків для зміцнення антикорупційних інститутів і реформування судової влади. І такі кроки Києва є пов’язаними з конституційною кризою.

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Ми з радістю надали ці поради українським партнерам, а зараз ділимося ними з широкою громадськістю. G7 давно підтримує реформи України в цих сферах практично, матеріально та політично. Ми залишаємося відданими подальшій підтримці України в їхній реалізації,

– зазначили посли G7.

Дорожня карта реформ в Україні: докладніше

Рекомендації G7 щодо Конституційного Суду

Тимчасово збільшити кворум ухвалення рішень КСУ.

Відкласти процедуру добору суддів до запровадження нових правил;

Забезпечити суттєву роль міжнародних експертів під час перевірки кандидатів.

Посилити етичні вимоги до суддів КСУ.



Головне про Конституційну кризу в Україні / Інфографіка 24 каналу

Стратегія судової реформи: що пропонує "Велика Сімка"

До лютого 2021 року слід розробити та ухвалити комплексний документ, який відповідає міжнародним і європейським стандартам.

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Верховний Суд: що кажуть у G7

Cлід ліквідувати колізію з Верховним судом, об'єднавши його з минулою реформованою структурою.

Також треба переглянути його структуру для об'єднання 4 окремих касаційних судів і Палати в єдиний Верховний суд зі спеціалізованими палатами.