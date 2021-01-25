Як побороти корупцію в Україні та вирішити проблеми КСУ та ВСУ: дорожня карта реформ від G7
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Посли країн "Великої сімки" (G7) представили дорожню карту судової та антикорупційної реформи в Україні. Пропозиції G7 стосуються також змін у роботі Конституційного та Верховного судів.
Джерело: Група підтримки послів країн G7
У повідомленні послів "Великої сімки" мовиться, що наприкінці 2020 року Україна попросила поради послів щодо кроків для зміцнення антикорупційних інститутів і реформування судової влади. І такі кроки Києва є пов’язаними з конституційною кризою.
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Дорожня карта реформ в Україні: докладніше
Рекомендації G7 щодо Конституційного Суду
- Тимчасово збільшити кворум ухвалення рішень КСУ.
- Відкласти процедуру добору суддів до запровадження нових правил;
- Забезпечити суттєву роль міжнародних експертів під час перевірки кандидатів.
- Посилити етичні вимоги до суддів КСУ.
Головне про Конституційну кризу в Україні / Інфографіка 24 каналу
Стратегія судової реформи: що пропонує "Велика Сімка"
- До лютого 2021 року слід розробити та ухвалити комплексний документ, який відповідає міжнародним і європейським стандартам.
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Верховний Суд: що кажуть у G7
- Cлід ліквідувати колізію з Верховним судом, об'єднавши його з минулою реформованою структурою.
- Також треба переглянути його структуру для об'єднання 4 окремих касаційних судів і Палати в єдиний Верховний суд зі спеціалізованими палатами.
- Крім того, G7 пропонує зміцнити підзвітність суддів шляхом посилення дисциплінарної відповідальності, ухвалення чітких правил, стандартів і процедур розслідування та розгляду скарг на їхню поведінку.
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