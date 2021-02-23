Суддю за тиждень примусили змінити вирок Стерненку, – Юрчишин

Сергія Стерненка 23 лютого засудили до 7 років в'язниці з конфіскацією половини майна. Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин вважає, що суддю Приморського суду змусили змінити вирок активісту.

Адже ще станом на минулий тиждень Стерненку готували виправдовувальне рішення. Натомість вже сьогодні, 23 лютого, суд виніс обвинувальний вирок.

Важливо Суд засудив Стерненка до 7 років тюрми

За словами Ярослав Юрчишина, спеціально для розгляду цієї справи було підібрано головуючого суддю, який раніше відпустив директора, фігуранта справи про пожежу на території відпочинкової бази "Вікторія".

Він зазначив, що директор "Вікторії" фактично відбувся легким переляком.

"Голос" ініціює збір підписів за відставку Венедіктової

"Найімовірніше в цій справі були хабарі, відтак фактично суддя перебував на гачку. Тому його й примусили змінити за тиждень вирок", – підкреслив депутат.

Ярослав Юрчишин назвав цей вирок політично вмотивованим. І повідомив, що "Голос" починає збір підписів за відставку Ірини Венедіктової.

Людина, яка виконує функції "государевого ока" і політичного переслідувача, не має права обіймати посаду генерального прокурора України,

– наголосив він.

І також зауважив, що сам Стерненко під час промови в залі суду звинуватив у своєму вироку Ірину Венедіктову, заступника керівника ОП Олега Татарова, а також мера Одеси Геннадія Труханова.

У чому звинувачують Стерненка

Активіста вважають винним у викраденні Сергія Щербіча з метою заволодіння його грошима. До речі, мовиться про 300 гривень.

Сергій Стерненко наголосив, що уся справа проти нього ґрунтується виключно на показах Щербіча.