Друга Дисциплінарна палата ВРП розглянула справу щодо судді з Одеської області, що у 2018 році покусав поліцейського. Судді Овідіопольського районного суду Володимиру Кочку призначили мінімальне покарання.

Дисциплінарну справу розглядали за скаргою управління патрульної поліції в Одеській області. Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя.

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Друга Дисциплінарна палата 18 січня 2021 року прийняла рішення притягнути Кочка до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді суворої догани – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом 3 місяців.

При розгляді справи УПП в Одеській області ДПП двічі взяв участь у режимі відеоконференції в засіданні Палати. Також було забезпечено участь свідків працівників поліції.

Що цьому передувало