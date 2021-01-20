У ВРП позбавили премії суддю, який покусав працівника поліції
Друга Дисциплінарна палата ВРП розглянула справу щодо судді з Одеської області, що у 2018 році покусав поліцейського. Судді Овідіопольського районного суду Володимиру Кочку призначили мінімальне покарання.
Дисциплінарну справу розглядали за скаргою управління патрульної поліції в Одеській області. Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя.
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Друга Дисциплінарна палата 18 січня 2021 року прийняла рішення притягнути Кочка до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді суворої догани – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом 3 місяців.
При розгляді справи УПП в Одеській області ДПП двічі взяв участь у режимі відеоконференції в засіданні Палати. Також було забезпечено участь свідків працівників поліції.
Що цьому передувало
- 26 липня 2018 року співробітники Управління патрульної поліції в Одеській області зупинили автомобіль Nissan Leaf за проїзд перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора.
- Під час спілкування у патрульних інспекторів виникла підозра щодо алкогольного сп'яніння водія транспортного засобу.
- Очевидці намагалися звинуватити жінку-водія в підміні, вони запевняли, що нібито керував машиною чоловік, який пересів на сидіння пасажира під час зупинки.
- Він відмовлявся спілкуватися, висловлювався нецензурною лексикою та кусав інспекторів поліції.
- За допомогою алкотестера Драгера у 38-річної жінки виявили 1,15 проміле. Щодо правопорушника склали протокол у справі про адміністративне правопорушення.
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