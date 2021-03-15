Скандального суддю Чауса можуть видати Україні: Молдова відмовила у притулку

15 березня 2021 , 17:38
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Джерело:

Mold Street

Опального суддю Миколу Чауса, який ховав хабар у банках на власному подвір'ї, скоро можуть екстрадувати в Україну з Молдови. Річ у тім, що колегія Верховного суду Молдови відмовила Чаусу у притулку.

Відповідне рішення колегія в цивільних, комерційних і адміністративних спорах ухвалила ще 3 березня. Чаус і його адвокат подавали в суд на Молдову і її Апарат Президента.

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Молдова відмовила Чаусу

На позов Чауса і його адвоката Юліана Балана у Верховному суді відповіли відмовою. Суд вищої інстанції підтвердив: відмова у наданні політичного притулку, яку ухвалив Апеляційний суд Молдови, була обґрунтованою.

У Чауса відкрита кримінальна справа щодо незаконного перетину кордону Молдови. Те, що він попросив політичного притулку, свідчить про можливе затримання у вирішенні справи. Відтак Чауса мають видати Україні.

Зверніть увагу! Голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков в інтерв'ю журналісту Дмитру Гнапу на 24 каналі припустив: Чаус дуже цінний свідок для влади, адже він може дати свідчення на Порошенка.

Чому розшукують Чауса

  • Чаус працював суддею Дніпровського райсуду Києва.
  • Один з його суддівських гріхів – ухвалення за сфальсифікованими справами рішення проти автомайданівців.
  • Однак відомим він став у 2016 році.
  • НАБУ викрила Чауса в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів.
  • Гроші знайшли в скляних банках, які суддя закопав на своєму подвір'ї.
  • Чауса не затримали через суддівський імунітет і він зміг втекти з України до Молдови.
  • У дистопаді 2016 року Чауса оголосили у міжнародний розшук.
  • Суддю затримали у Молдові. Там він намагався отримати політичний притулок.