Понад рік не можуть звільнити суддю, який їздив п'яним: за цей час він заробив майже 2 мільйони
Понад рік Вища рада правосуддя не розглядає скаргу на відомого суддю Костянтина Бабенка, якого у грудні 2019 року спіймали п'яним за кермом. За цей час він заробив понад 1,8 мільйона гривень.
Джерело:фейсбук Романа Маселка
За словами голови ради громадського контролю НАБУ, адвоката і блогера Романа Маселка, ВРП має неспростовні докази, що Бабенко керував авто, відверто обманював та прикривався своїм статусом. Однак Вища рада правосуддя відверто тягне з розглядом скарги.
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Суддю спіймали на п'яній їзді
Маселко нагадав, що відомого суддю Костянтина Бабенка у грудні 2019 спіймали п'яним за кермом. Він втікав від поліцейських, а коли його наздогнали, то заявив, що не був за кермом автівки. Крім того, суддя додав, що його начебто не можна чіпати через статус.
На фото стопка-кадр з відео бодікамери поліцейського, де видно як Бабенко, який "не керував авто" фактично випадає з-за керма і ледве стоїть на ногах,
– зазначив Маселко.
Суддя п'яним їздив за кермом / Скриншот з відео "Слідство.Інфо"
Однак Вища рада правосуддя не спішить його звільняти
Відео ВРП не переконало, тому там вирішили допитати усіх поліцейських. Адвокат уточнив, що підтвердження правоохоронців також виявилося недостатньо. Заслухати хотіли й самого Бабенка, але він на засідання суду не приходить.
"Замість нього ходить його адвокат Ростислав Кравець – той, який засвітився на "плівках Вовка". А до складу дисциплінарної палати входить 3 членів ВРП, які теж згадуються на цих плівках", – додав Маселко.
Бабенко продовжує отримувати чималі гроші з бюджету
Через затягування справи суддя продовжує "вершити правосуддя" та отримувати зарплату.
За понад рік Бабенко заробив більш ніж 1,8 мільйона гривень.
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Що відомо про скандального суддю Бабенка?Костянтин Бабенко відомий завдяки низці сумнівних рішень. Наприклад, у 2017 році НАБУ провело резонансний обшук на роботі та вдома у голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Згодом суд виніс рішення про визнання виборів до Ради громадського контролю НАБУ незаконними. Бабенко був головою апеляції, яка переглядала це рішення і залишила його у силі, попри очевидну незаконність. Крім того, він не приховував свого зневажливого ставлення до представників громадськості.
У 2016 році Бабенко подався на конкурс до Верховного Суду. Його не допустили навіть до іспиту через непроходження спецперевірки НАЗК.
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