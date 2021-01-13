Суддю Антикорсуду притягнули до відповідальності за дозвіл на обшук: деталі
Суддя Вищого антикорупційного суду Тимур Хамзін отримав попередження від Вищої ради правосуддя. Воно стосувалось того, що він дозволив Національному агентству із запобігань корупції провести обшуки у судді Окружного адміністративного суду Києва без достатніх підстав.
Як зазначає Центр протидії корупції (ЦПК), суддя Хамзін дозволив провести обшуки в судді ОАСК Володимира Келеберди. Його підозрюють у створенні злочинної організації і захопленні влади. Про це мовиться на сайті Вищої ради правосуддя.
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Деталі справи
Раніше Хамзін заявляв, що проведення обшуку є необхідним. Про це свідчили матеріали справи, а іншими способами, окрім як обшук і вилучення, отримати інформацію про ймовірний злочин було неможливо.
Що говорить суддя ВАКС
Суддя ВАКС наголосив, що висловив лише припущення щодо можливої причетності Келеберди до злочинів, які йому "закидають". Жодних категоричних тверджень не було.
Однак Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя погодилась з тим, що для обшуку у підозрюваного судді не було достатніх підстав.
Інші притягнення до відповідальності суддів Антикорсуду
- Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у листопаді минулого року притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Вищого антикорупційного суду Віру Михайленко.
- Вона дозволила заочне розслідування щодо ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського у справі найбільшого хабаря антикорупціонерам.
- Тоді ВРП погодилась з позицією адвоката, що вручення Злочевському підозри поштою, месенджерами або через родичів не є належними. Сам Злочевський вже не один рік переховується закордоном.
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