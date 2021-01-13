Суддя Вищого антикорупційного суду Тимур Хамзін отримав попередження від Вищої ради правосуддя. Воно стосувалось того, що він дозволив Національному агентству із запобігань корупції провести обшуки у судді Окружного адміністративного суду Києва без достатніх підстав.

Як зазначає Центр протидії корупції (ЦПК), суддя Хамзін дозволив провести обшуки в судді ОАСК Володимира Келеберди. Його підозрюють у створенні злочинної організації і захопленні влади. Про це мовиться на сайті Вищої ради правосуддя.

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Деталі справи

Раніше Хамзін заявляв, що проведення обшуку є необхідним. Про це свідчили матеріали справи, а іншими способами, окрім як обшук і вилучення, отримати інформацію про ймовірний злочин було неможливо.

Що говорить суддя ВАКС

Суддя ВАКС наголосив, що висловив лише припущення щодо можливої причетності Келеберди до злочинів, які йому "закидають". Жодних категоричних тверджень не було.

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Однак Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя погодилась з тим, що для обшуку у підозрюваного судді не було достатніх підстав.

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