Середня пенсія судді з січня 2020 року до січня 2021 року зросла на близько 22 тисяч гривень. Натомість надбавка для військових у цей період сягнула лише 300 гривень.

Соціальні виплати за рік підвищили на 100 гривень. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

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Як змінились пенсії українців

судді – з 45,8 тисячі гривень до 67,9 тисячі;

військові – з 5,2 тисячі гривень до 5,5 тисячі;

соціальні пенсії – з 1,6 тисячі гривень до 1,7 тисячі;

пенсія за загальними правилами – близько 3 тисяч гривень до 3,5 тисячі.

Зверніть увагу! Загалом виплати в Україні отримують близько 1,1 мільйона пенсіонерів. Середня пенсія становить близько 3,5 тисячі гривень, а мінімальна – 1 769 гривень.



Українські пенсії / Інфографіка ПФУ

Підвищення пенсій з 2021 року

Для кількох категорій пенсіонерів виплати зросли з 1 січня 2021 року. Зокрема, для людей, що старші 65 років та мають значний страховий стаж. В середньому пенсії збільшились на 295 гривень.

Крім того, у липні 2021 року планують підняти мінімальні до 1 854 гривень, а з 1 грудня – до 1 934 гривень.