Суддям – 22 тисячі, а військовим – 300 гривень: як в Україні підвищували пенсії
Середня пенсія судді з січня 2020 року до січня 2021 року зросла на близько 22 тисяч гривень. Натомість надбавка для військових у цей період сягнула лише 300 гривень.
Соціальні виплати за рік підвищили на 100 гривень. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.
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Як змінились пенсії українців
- судді – з 45,8 тисячі гривень до 67,9 тисячі;
- військові – з 5,2 тисячі гривень до 5,5 тисячі;
- соціальні пенсії – з 1,6 тисячі гривень до 1,7 тисячі;
- пенсія за загальними правилами – близько 3 тисяч гривень до 3,5 тисячі.
Українські пенсії / Інфографіка ПФУ
Підвищення пенсій з 2021 року
Для кількох категорій пенсіонерів виплати зросли з 1 січня 2021 року. Зокрема, для людей, що старші 65 років та мають значний страховий стаж. В середньому пенсії збільшились на 295 гривень.
Крім того, у липні 2021 року планують підняти мінімальні до 1 854 гривень, а з 1 грудня – до 1 934 гривень.
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