"Чую, хтось хропить": суддя у Чернігові заснув під час засідання – курйозне відео

У Чернігові під час засідання апеляційного суду стався курйозний інцидент. Суддя Олександр Євстафієв заснув прямісінько на роботі.

Відповідне відео на своєму ютуб-каналі оприлюднив очевидець – Олег Буштрук. Він упродовж кількох років судиться з колекторами, банк продав їм його кредит.

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На кадрах, які з'явилися у мережі, видно, як голова судді повільно нахиляється вниз, потім убік, і на певний час чоловік начебто засинає.

Незабаром він прокидається та продовжує роботу. "Чую, хтось сопе, хропе. Я не розумію, що відбувається", – прокоментував Буштрук.

Суддя заснув на засіданні у Чернігові: дивіться відео

Наслідки оприлюднення відео

Віталій Кравчинський, справу якого також розглядав Євстафієв, написав скаргу на суддю. Він вважає, що його поведінка свідчить про зневажливе ставлення до судового процесу.

У відповідь Вища рада правосуддя порушила дисциплінарну справу проти Євстафієва. "Суддя поводиться дивно, нахиляє голову вбік, імовірно, очі судді заплющені", – мовиться в ухвалі.

"Це може свідчити про те, що під час здійснення правосуддя Євстафієв допустив дії, які могли заподіяти шкоду та/чи порушити нормальну діяльність суду", – підкреслили у документі.

Загалому судовій системі Олександр Євстафієв працює 22 роки, з них майже 3 – в апеляційному суді Чернігова. Це – перша дисциплінарна справа проти нього за цей час.