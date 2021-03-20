Чотирьом суддям Вищої ради правосуддя, в яких закінчилися терміни повноважень, виплатили понад 3 мільйони гривень. Зокрема, за останній місяць роботи суддя Микола Худик заробив майже 1 мільйон, що у 4,5 раза більше від його звичної зарплати.

У 4 суддів ВСП – Миколи Худика, Віктора Шапрана, Ігоря Артеменка, а також ексголови Андрія Овсієнка, – 15 березня завершилися терміни їхніх повноважень.

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Які "відступні" отримав Худик і що про нього відомо

Микола Худик заробив за останній місяць роботи 980 053 гривень. Це в 4,5 раза більше, ніж його попередні місячні оклади, які становили приблизно 200 тисяч гривень.

У 2019 році Худик входив у десятку найбагатших суддів Києва. А його 2 брати займають високі державні посади в Білорусі та Росії. Його брат Андрій Худик займає пост міністра природних ресурсів Білорусі, інший – працює начальником Управління внутрішніх справ у Тульській області.

У своїй останній декларації суддя вказав, що разом з дружиною володіє будинком, квартирою, двома земельними ділянками та приміщенням під бар в Кам'янці-Подільському та області. Крім того, ще 5 ділянок вони з дружиною орендують. У безкоштовному користуванні у Худика є і квартира на 117 квадратних метрів у Києві.

За 2020 рік у Худика з'явилися 2 будинки у Кам'янці-Подільському (незавершені). Також він придбав новий Land Cruiser Prado 150.

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Яку зарплату отримали інші судді

Ігор Артеменко – 875 609 гривень, водночас його лютневий оклад становив 249 699 гривень.

– 875 609 гривень, водночас його лютневий оклад становив 249 699 гривень. Віктор Шапран – 723 635 гривень, а за лютий отримав 223 424 гривні

– 723 635 гривень, а за лютий отримав 223 424 гривні Ексголові Андрієві Овсієнку виплатили за останній місяць найменше – 497 840 гривень. Хоча його попередні оклади були на рівні 300 – 400 тисяч гривень.

У пресслужбі Вищої ради правосуддя виданню пояснили, що такі виплати обумовлені закінченням роботи, у цю суму входять невикористані відпустки, лікарняні.