Корислива угода: суддя ВРП затягує справи, щоб отримати потрібні рішення

Заступниця голови Октябрського суду Полтави Ганна Андрієнко лише за 2 роки закрила справи щодо пів сотні водіїв через закінчення строків. Водночас строки закінчувались через затягування самою суддею.

За таке суддю треба однозначно звільняти. Але їй на допомогу прийшла членкиня ради правосуддя Оксана Блажівська. Про це розповів Роман Маселко у блозі "Правосуддя по-новому".

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У ВРП тягнуть зі скаргою

За його словами, відповідно до закону, скарга на суддю має розглядатись не більше, ніж 2 місяці. Водночас скарга на Андрієнко лежить у Вищій раді правосуддя вже понад 9 місяців. Але найважливіше те, що суддю можна покарати лише упродовж 3 років з моменту проступку.

Цей строк вже майже закінчився, однак у ВРП відверто тягнуть. Очевидно, що Андрієнко хочуть врятувати від покарання таким же способом як вона рятувала п'яних водіїв,

– зазначив Маселко.

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Він зауважив, що членкиня ВРП Блажівська системно використовує такий спосіб. Вона є доповідачем ще по одній дуже цікавій справі щодо голови Касаційного адміністративного суду Михайла Смоковича.

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило, що у 2017 році Смокович "забув" задекларувати 360 тисяч гривень. Для нього це, мабуть, дрібниця, але, відповідно до закону, це істотне порушення, за яке його можуть і звільнити.

Ця скарга, як сказав блогер, вже понад рік лежить у Блажівської. Її відкрили, але рішення все немає, водночас строк незабаром закінчиться.

"Цікаво, що її рідна сестра Наталя Блажівська є суддею Касаційного адмінсуду, тобто пан Смокович є її керівником. А ще – саме цей суд розглядає усі справи за участі ВРП", – також відзначив Маселко.

Він додав, що цим затягуванням справи підвішеного Смоковича користуються обидві сторони – суддя уникне покарання, а ВРП отримає потрібні їй рішення у суді.

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