Корислива угода: суддя ВРП затягує справи, щоб отримати потрібні рішення
Заступниця голови Октябрського суду Полтави Ганна Андрієнко лише за 2 роки закрила справи щодо пів сотні водіїв через закінчення строків. Водночас строки закінчувались через затягування самою суддею.
Джерело:24 канал
За таке суддю треба однозначно звільняти. Але їй на допомогу прийшла членкиня ради правосуддя Оксана Блажівська. Про це розповів Роман Маселко у блозі "Правосуддя по-новому".
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У ВРП тягнуть зі скаргою
За його словами, відповідно до закону, скарга на суддю має розглядатись не більше, ніж 2 місяці. Водночас скарга на Андрієнко лежить у Вищій раді правосуддя вже понад 9 місяців. Але найважливіше те, що суддю можна покарати лише упродовж 3 років з моменту проступку.
Цей строк вже майже закінчився, однак у ВРП відверто тягнуть. Очевидно, що Андрієнко хочуть врятувати від покарання таким же способом як вона рятувала п'яних водіїв,
– зазначив Маселко.
Як Блажівська захищає суддів
Він зауважив, що членкиня ВРП Блажівська системно використовує такий спосіб. Вона є доповідачем ще по одній дуже цікавій справі щодо голови Касаційного адміністративного суду Михайла Смоковича.
Ця скарга, як сказав блогер, вже понад рік лежить у Блажівської. Її відкрили, але рішення все немає, водночас строк незабаром закінчиться.
"Цікаво, що її рідна сестра Наталя Блажівська є суддею Касаційного адмінсуду, тобто пан Смокович є її керівником. А ще – саме цей суд розглядає усі справи за участі ВРП", – також відзначив Маселко.
Він додав, що цим затягуванням справи підвішеного Смоковича користуються обидві сторони – суддя уникне покарання, а ВРП отримає потрібні їй рішення у суді.
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