Суддя Вовк знає, що його "покриватимуть" у Вищій раді правосуддя, – Маселко
Адвокат Андрій Заєць, який є захисником Павла Вовка, подав клопотання у Печерський суд з вимогою зобов'язати Офіс генпрокурора виключити дані про підозру з реєстру. Ця справа також потрапила до Вовка.
Джерело:24 канал
Звісно, що він задовольнив клопотання, попри позицію Верховного Суду, що такі рішення, в принципі, неможливі. Про це повідомив Роман Маселко у блозі "Правосуддя по-новому".
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Суддя Вовк знає, що у Вищій раді правосуддя його "покриватимуть". Саме завдяки їм та Печерському суду Вовк вирішив, що може просто ігнорувати слідство. Водночас робити це особливо цинічно і показово,
– зазначив Маселко.
За його словами, він відмовлявся ходити на допити у Національне антикорупційне бюро. А коли детективи звернулись у Антикорсуд для обрання йому запобіжного заходу, він почав ігнорувати виклики суду.
Як Вовк утікав від правосуддя
"Вовк утікав від детективів, які намагались вручити йому повістки, а потім просто викинув їх. Після цього Вищий антикорсуд ухвалив примусово привести Вовка на засідання. Однак у день засідання він пішов у відпустку та переховувався від детективів", – наголосив журналіст.
Чинний суддя, як сказав Маселко, системно і публічно уникає явки до суду та заявляє, що не буде виконувати судове рішення. У більшості держав це неможливо навіть уявити.
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Коротко про справу Вовка
- Суддю Павла Вовка підозрюють у спробі узурпації судової влади. Слідство заявило, що він міг ухвалювати рішення на користь конкретних осіб. Сам Вовк віднехтується від підозр.
- Суддю не могли знайти для того, щоб доправити до суду. Вищий антикорсуд вкотре ухвалив примусовий привід для нього.
- Вже в березні продовжувати проведення слідства ВАКС відмовився.
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