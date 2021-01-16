Суддя Вищого антикорупційного суду Тимур Хамзін заявив, що не згоден із рішенням Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Також він повідомив про намір оскаржувати його.

Напередодні, 13 січня 2021 року, ВРП ухвалила рішення щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у виді попередження. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

До теми Суддю Антикорсуду притягнули до відповідальності за дозвіл на обшук: деталі

Підставою для відкриття дисциплінарного провадження стала скарга захисника в інтересах судді Окружного адміністративного суду Києва.

Чому суддю притягнули до відповідальності

Нагадаємо, що слідчий суддя Вищого антикорсуду Тимур Хамзін надав дозвіл на проведення обшуку квартири. Вона перебуває у фактичному володінні судді Окружного адміністративного суду Києва.

Зазначимо! Раніше Хамзін заявляв, що проведення обшуку є необхідним. Про це свідчили матеріали справи, а іншими способами, окрім як обшук і вилучення, отримати інформацію про ймовірний злочин було неможливо.

На думку скаржника, під час розгляду клопотання про надання дозволу на обшук мала місце неналежна поведінка судді, яка полягає у:

незазначенні в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів щодо суті спору;

умисному або через очевидну недбалість судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод.

Хамзін не погодився

Водночас суддя ВАКС не погодився з позицією заявника скарги. Попри те, що він надав дисциплінарній палаті свої пояснення, її члени дійшли до висновку про наявність у діях слідчого судді складу дисциплінарного проступку.