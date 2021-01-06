Суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко має намір емігрувати з України. Своє рішення він пояснює тим, що на нього нібито продовжують тиснути у Офісі Президента.

Сліденко запевнив, що його наміри емігрувати з України не змінилися. Наразі суддя чекає своєї офіційної відставки, про це він розповів "5 каналу".

Читайте також Справу проти судді КСУ Сліденка щодо неподання ним декларації закрили, – ЗМІ

Раніше Сліденко повідомив, що написав заяву на звільнення з КСУ ще 8 жовтня. Він підкреслив, що йому нібито телефонували з ОП та "погрожували проблемами".

Заява лежить на столі. Розглянуть, коли буде засідання. Я попросив охорону, але мені її не надали. Мені дали зрозуміти, що тут працювати не буду,

– підкреслив суддя.

За його словами, тиск з ОП так і не припинився, доходить навіть до дрібниць, які не мають стосунку до Конституційного суду".

Коротко про суддю Сліденка

47-річний суддя, родом з Вінниччини. Працює у Конституційному Суді України з 2014 року, був призначений Верховною Радою.

Саме Сліденко доповідав у справі про скасування відповідальності за незаконне збагачення посадовців та був автором скандального рішення КСУ.



Що відомо про скандальне рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу