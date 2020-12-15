Закон про відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції не передбачає захисту суддів від ймовірних зловживань НАЗК. Деякі депутати можуть оскаржити окремі його норми.

У змінах до закону депутати не врахували механізми, які б контролювали суддів. Про це заявив суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко, повідомляє "Громадське".

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За його словами, нардепи додали лише формальні норми, які нібито відносять суддів в "окрему категорію перевірки". Однак, на його думку, вони не зможуть впливати на контроль НАЗК.

Закон фактично продовжить діяти у тому вигляді, у якому й був,

– наголосив Сліденко.

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Суддя КСУ зазначив, що нардепам пропонували залишити НАЗК органом виконавчої влади. Втім, вони мали б передбачити певні кроки для перевірки суддів чи зробити НАЗК незалежним органом та не змінювати його повноваження.

Зверніть увагу! У НАЗК заявили, що рішення Ради про відновлення повноважень відомства дозволить перевірку декларацій. Однак у НАЗК є 3 суттєвих зауваження. Детальніше про це – читайте тут.

За словами Сліденка, депутати звернуться до Конституційного Суду з поданням про неконституційність певних норм закону. Він також зазначив, що наразі не знає, коли саме буде документ. Втім суддя КСУ припустив, що його таки подадуть.

Відновлення повноважень НАЗК: коротко