Суддя КСУ хоче, щоб депутати оскаржили відновлення повноважень НАЗК: деталі
Закон про відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції не передбачає захисту суддів від ймовірних зловживань НАЗК. Деякі депутати можуть оскаржити окремі його норми.
У змінах до закону депутати не врахували механізми, які б контролювали суддів. Про це заявив суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко, повідомляє "Громадське".
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За його словами, нардепи додали лише формальні норми, які нібито відносять суддів в "окрему категорію перевірки". Однак, на його думку, вони не зможуть впливати на контроль НАЗК.
Закон фактично продовжить діяти у тому вигляді, у якому й був,
– наголосив Сліденко.
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Суддя КСУ зазначив, що нардепам пропонували залишити НАЗК органом виконавчої влади. Втім, вони мали б передбачити певні кроки для перевірки суддів чи зробити НАЗК незалежним органом та не змінювати його повноваження.
За словами Сліденка, депутати звернуться до Конституційного Суду з поданням про неконституційність певних норм закону. Він також зазначив, що наразі не знає, коли саме буде документ. Втім суддя КСУ припустив, що його таки подадуть.
Відновлення повноважень НАЗК: коротко
- Верховна Рада 15 грудня 2020 року схвалила законопроєкт про відновлення повноважень НАЗК. За нього проголосували 300 нардепів.
- Цей законопроєкт є важливим для України, адже сприятиме вирішенню конституційної кризи в державі.
- Закон відповідає висновку Венеціанської комісії. Зокрема, він відновлює повноваження НАЗК, неконституційність яких КСУ не зміг довести.
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