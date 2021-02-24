Суддя Кичун склав присягу у Конституційному суді: його висувала "Слуга народу" – фото
Під час засідання Конституційного Суду 24 лютого склав присягу Віктор Кичун. Рада його призначила ще 18 лютого. Він був кандидатом від "Слуги народу".
Джерело:24 канал
На засідання голова КСУ Олександра Тупицький не прийшов. Проводив захід його заступник Сергій Головатий.
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Кичун склав присягу у КСУ: деталі
- Перед церемонією Кичун вручили квіти, перемотані сильо-жовтою стрічкою.
- Далі йому принесли мантію та він її одягнув.
- Завершилося все врученням посвідчення суді Конституційного Суду.
Кичун став суддею Конституційного Суду / Фото 24 каналу
- У Конституційному Суді спочатку були 3 вакантні посади. 2 суддів мав делегувати український парламент. Відтак 18 лютого депутати проголосували за призначення Віктора Кичуна новим суддею КСУ.
- Його кандидатуру підтримали 241 народний депутат, проти був 1. Ще 106 утрималися, 30 – не голосували.
- Цікаво, що в листопаді 2020 року Рада вже намагалася обрати суддів до КСУ, але голосування тоді провалили. Після цього оголосили новий конкурс.
- Водночас у грудні 2020 Венеціанська комісія оприлюднила свої рекомендації щодо Конституційного Суду України. Зокрема, наголошувалоли на створенні органу з відбору кандидатів на посаду судді КСУ з міжнародним компонентом. До нього можуть входити міжнародні експерти з прав людини та громадянське суспільство.
- Крім цього, Венеціанська комісія рекомендувала призначати нових суддів лише після покращення системи призначень.
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Коротка біографія Віктора Кичуна
- Народився 19 червня 1968 року у селі Велика Березна, що на Хмельниччині.
- Навчався у Харківському юридичному інституті ( нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
- Аспірантуру завершив в Українській державній юридичній академії (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
- В 1997 році обійняв посаду асистента кафедри у вищезгаданому університеті, з 2003 року і до сьогодні є її доцентом.
- У різні роки працював адвокатом, а також на посаді члена правління банку.
Дані з автобіографії нового судді КСУ
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