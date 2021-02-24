Під час засідання Конституційного Суду 24 лютого склав присягу Віктор Кичун. Рада його призначила ще 18 лютого. Він був кандидатом від "Слуги народу".

На засідання голова КСУ Олександра Тупицький не прийшов. Проводив захід його заступник Сергій Головатий. До теми Рада призначила нового суддю КСУ: ним став Віктор Кичун Кичун склав присягу у КСУ: деталі Перед церемонією Кичун вручили квіти, перемотані сильо-жовтою стрічкою. Далі йому принесли мантію та він її одягнув. Завершилося все врученням посвідчення суді Конституційного Суду. Кичун став суддею Конституційного Суду / Фото 24 каналу Що цьому передувало У Конституційному Суді спочатку були 3 вакантні посади. 2 суддів мав делегувати український парламент. Відтак 18 лютого депутати проголосували за призначення Віктора Кичуна новим суддею КСУ.

Його кандидатуру підтримали 241 народний депутат, проти був 1. Ще 106 утрималися, 30 – не голосували.

Цікаво, що в листопаді 2020 року Рада вже намагалася обрати суддів до КСУ, але голосування тоді провалили. Після цього оголосили новий конкурс.

Водночас у грудні 2020 Венеціанська комісія оприлюднила свої рекомендації щодо Конституційного Суду України. Зокрема, наголошувалоли на створенні органу з відбору кандидатів на посаду судді КСУ з міжнародним компонентом. До нього можуть входити міжнародні експерти з прав людини та громадянське суспільство.

Крім цього, Венеціанська комісія рекомендувала призначати нових суддів лише після покращення системи призначень. Зверніть увагу Новий суддя КСУ: у "Голосі" пояснили, чому не підтримали призначення Кичуна Коротка біографія Віктора Кичуна Народився 19 червня 1968 року у селі Велика Березна, що на Хмельниччині.

Навчався у Харківському юридичному інституті ( нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

Аспірантуру завершив в Українській державній юридичній академії (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

В 1997 році обійняв посаду асистента кафедри у вищезгаданому університеті, з 2003 року і до сьогодні є її доцентом.

У різні роки працював адвокатом, а також на посаді члена правління банку. Дані з автобіографії нового судді КСУ