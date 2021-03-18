Суддівська мафія разом з Вовком тримає всю систему в заручниках, – Жернаков

Вища рада правосуддя наклала дисциплінарне стягнення на суддю Андрія Біцюка, який дозволяв примусові приводи Павла Вовка. Це був неприкритий тиск на нього, а таке стягнення – не найгірше, що могло статися.

В цьому і полягав весь план. До нього могли застосувати набагато жорсткішу відповідальність. Про останні події довкола скандального Окружного адмінсуду Києва розповів Михайло Жернаков – голова правління Фундації DEJURE.

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За його словами, в той час, коли Біцюк розглядав питання про продовження термінів досудового слідства у справі плівок Вовка, тоді ж і розглядалася і дисциплінарна скарга щодо нього самого. При цьому, заяву подали самі адвокати Вовка.

Так філігранно підігнати, щоб це розглядали одночасно – це ще треба вміти,

– вважає Жернаков.

Про тиск на Біцюка

Словом, він пояснив, що ВПР недвозначно тиснула на Біцюка, щоб він ухвалив те рішення, яке потрібне Павлу Вовку, інакше – його чекає щось гірше, ніж попередження, а саме – звільнення.

"Ми вчергове стикаємось з тим, що ВРП тисне на суддів з метою ухвалення конкретних рішень. Цей орган немає нічого спільного ні з правосуддям, ні з захистом суддів, а діє в інтересах суддівської мафії, корупціонерів та олігархів для того, щоб тримати судову систему в заручниках", – вважає Жернаков.

. Главу Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка не могли знайти, щоб доправити до суду. На початку березня Антикорупційний суд вшосте дозволив примусовий привід судді

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Основне про справу Вовка