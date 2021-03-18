Суддівська мафія разом з Вовком тримає всю систему в заручниках, – Жернаков
Вища рада правосуддя наклала дисциплінарне стягнення на суддю Андрія Біцюка, який дозволяв примусові приводи Павла Вовка. Це був неприкритий тиск на нього, а таке стягнення – не найгірше, що могло статися.
Джерело:24 канал
В цьому і полягав весь план. До нього могли застосувати набагато жорсткішу відповідальність. Про останні події довкола скандального Окружного адмінсуду Києва розповів Михайло Жернаков – голова правління Фундації DEJURE.
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За його словами, в той час, коли Біцюк розглядав питання про продовження термінів досудового слідства у справі плівок Вовка, тоді ж і розглядалася і дисциплінарна скарга щодо нього самого. При цьому, заяву подали самі адвокати Вовка.
Так філігранно підігнати, щоб це розглядали одночасно – це ще треба вміти,
– вважає Жернаков.
Про тиск на Біцюка
Словом, він пояснив, що ВПР недвозначно тиснула на Біцюка, щоб він ухвалив те рішення, яке потрібне Павлу Вовку, інакше – його чекає щось гірше, ніж попередження, а саме – звільнення.
"Ми вчергове стикаємось з тим, що ВРП тисне на суддів з метою ухвалення конкретних рішень. Цей орган немає нічого спільного ні з правосуддям, ні з захистом суддів, а діє в інтересах суддівської мафії, корупціонерів та олігархів для того, щоб тримати судову систему в заручниках", – вважає Жернаков.
Дивіться відео: Жернаков розповів про тиск на суддю Біцюка
Основне про справу Вовка
- Судді ОАСК Павлу Вовку інкримінують створення злочинної організації та захоплення судової влади.
- Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка.
- На початку вересня 2020 року НАБУ опублікувало записи з кабінету суддів, які доводять причетність судді.
- Попри це, суддя стверджує, що не є причетним до цієї справи і не є підозрюваним.
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