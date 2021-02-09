Ексрозвідник Сергій Семочко позивався проти журналістів проєкту Bihus.Info. Він та його адвокати вписали до позову сторонню людину – рієлторку Валерію Куценко, яка має ідентичне ім'я до журналістки-розслідувачки.

Сергій Семочко після оприлюднення розслідування журналістами Bihus.Info подав позов до суду. Він вимагав спростування інформації щодо російського громадянства дружини та доньки ексрозслідувача. Справу розглядали двоє суддів цілий 2020 рік. За цей час вони не помітили помилку в списку фігурантів справи. Через це постраждала невинна особа.

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Журналістку Bihus.Info звуть Валерія Куценко, але жінок з таким іменем в Києві виявилось декілька. До судового позову вписали рієлторку – тезку розслідувачки. Протягом року слухань справи жінка жодного разу не з’явилась на засідання. Вона нічого не знала про суд – повістки відправляли за старою адресою проживання, яку вона змінила.

Судді порушили правила

Спочатку справу слухав суддя Шкірай. Коли він звільнився, справу передали судді Мазуру. Той не став передивлятися справу з початку, натомість одразу задовільнив позов та зобов’язав журналістів спростувати інформацію. За правилами, суд має переконатися у наявності відповідача, щоб реалізувати рішення.

Одразу після того сталося порушення системи судових рішень. Суддя не дав часу на ознайомлення та можливості оскарження свого рішення. Він одразу видав виконавчий лист.

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Наслідки судового рішення

Виконавчий лист від судді Мазура "розв’язав руки" Семочку. Той заблокував рахунки всім відповідачам через приватного виконавця. Рахунки усіх фігурантів справи та Bihus.Info заблокували. Лише тоді рієлторка Куценко вперше дізналась, що "програла суд" і подала на апеляцію.

Під час перегляду справи на апеляції, представниця позивача заявила про відкликання позивних вимог до Вікторії Куценко. Окрім того, їй зняли арешт із рахунків.

Реакція "випадкової" людини

Адвокат рієлторки Куценко заявив, що цих дій з боку обвинувачення замало. Оскільки його підзахисна є підприємницею, і ці дії негативно вплинули на її репутацію. Вимогою адвоката було офіційно закріплене рішення про те, що Вікторію Куценко помилково притягнули у якості відповідача.

Представниця обвинувачення – Смирнова не захотіла визнавати себе винною у помилці й шкоді до Куценко. Оскільки встановлення особи – не її компетенція. Варто додати, що саме вона подавала позов від імені Семочка.