На Сумщині судді винесли перший в Україні вирок за статтею про "злодіїв у законі"
65-річний мешканець Сум став першою в Україні людиною, яку притягнули до відповідальності за злочин, що нещодавно вписали до Кримінального кодексу .
Джерело: пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції
Раніше не судимого пенсіонера визнали винним у зверненні до кримінального авторитета заради застосування злочинного впливу.
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Вибивав неіснуючий борг
За даними слідства, у липні 2020 сум'янин звернувся до місцевого кримінальника заради вирішення власних проблем.
Чоловік, як визначив суд, усвідомлював, що звертається до людини, яка має вплив у кримінальному середовищі, та координує діяльність бандитських угрупувань.
На виконання "замовлення" авторитет вимагав повернення неіснуючого боргу від мешканки Сум. При цьому представлявся від імені засудженого та погрожував фізичною розправою у разі невиконання визначених ним умов. 4 лютого, Ковпаківський районний суд міста Суми ухвалив відносно 65-річного сум'янина обвинувальний вирок у вчиненні кримінального правопорушення. Досудове розслідування щодо дій кримінального "авторитета" триває, – зазначили у поліції.
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