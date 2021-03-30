Судді ВАКС закрили справу проти помічника Гримчака: обвинувачений помер
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 30 березня закрила кримінальне провадження щодо обвинувачення Ігоря Овдієнка, помічника ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Причина – смерть обвинуваченого.
Джерело:ВАКС
Повний текст ухвали оголосять 5 квітня 2021 року. Помічника ексзаступника очільника відомства обвинувачували у вчиненні кримінальних правопорушень.
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Проти помічника Гримчака закрили справу
У вівторок, 30 березня, колегія суддів ВАКС постановила закрити кримінальне провадження щодо обвинувачення помічника колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб,
– йдеться у повідомленні.
Провадження закрили на підставі статті, яка стосується смерті обвинуваченого.
У чому обвинувачували Овдієнка та Гримчака
- За версією сторони обвинувачення, ексзаступник міністра та його помічник вимагали понад 1 мільйон доларів за вплив на суддів Верховного Суду, службовців Міністерства культури та Київської міської державної адміністрації.
- 14 серпня 2019 року НАБУ, прокуратура та СБУ затримали Юрія Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка.
- Згодом суд обрав Гримчаку запобіжний захід – утримання в СІЗО 60 днів із можливістю вийти під заставу у 6 мільйонів гривень.
- Поки тривало слідство, прокуратура зняла з чиновника підозру в шахрайстві, натомість пред'явила підозру у зловживанні впливом.
- 30 січня 2020 Юрій Гримчак вийшов із Лук'янівського СІЗО під цілодобовий домашній арешт. А з квітня 2020 року він був вже тільки під нічним домашнім арештом.
- САП передала справу Юрія Гримчака до суду 22 травня 2020 року.
- 20 грудня Вищий антикорупційний суд в 3 рази зменшив суму застави Гримчаку – до 2 мільйонів гривень.
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