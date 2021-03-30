Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 30 березня закрила кримінальне провадження щодо обвинувачення Ігоря Овдієнка, помічника ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Причина – смерть обвинуваченого.

Повний текст ухвали оголосять 5 квітня 2021 року. Помічника ексзаступника очільника відомства обвинувачували у вчиненні кримінальних правопорушень.

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Проти помічника Гримчака закрили справу

У вівторок, 30 березня, колегія суддів ВАКС постановила закрити кримінальне провадження щодо обвинувачення помічника колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб,

– йдеться у повідомленні.

Провадження закрили на підставі статті, яка стосується смерті обвинуваченого.

У чому обвинувачували Овдієнка та Гримчака

За версією сторони обвинувачення, ексзаступник міністра та його помічник вимагали понад 1 мільйон доларів за вплив на суддів Верховного Суду, службовців Міністерства культури та Київської міської державної адміністрації.

за вплив на суддів Верховного Суду, службовців Міністерства культури та Київської міської державної адміністрації. 14 серпня 2019 року НАБУ, прокуратура та СБУ затримали Юрія Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка.

Згодом суд обрав Гримчаку запобіжний захід – утримання в СІЗО 60 днів із можливістю вийти під заставу у 6 мільйонів гривень .

. Поки тривало слідство, прокуратура зняла з чиновника підозру в шахрайстві, натомість пред'явила підозру у зловживанні впливом.

30 січня 2020 Юрій Гримчак вийшов із Лук'янівського СІЗО під цілодобовий домашній арешт. А з квітня 2020 року він був вже тільки під нічним домашнім арештом.

САП передала справу Юрія Гримчака до суду 22 травня 2020 року.

20 грудня Вищий антикорупційний суд в 3 рази зменшив суму застави Гримчаку – до 2 мільйонів гривень.

​До слова Юрій Гримчак на свободі: коротка біографія