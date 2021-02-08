Судді КСУ бідкаються, що без Тупицького не можуть отримати зарплат

8 лютого 2021 , 18:20
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

У Конституційному Суді заявили, що без відстороненого глави Олександра Тупицького судді не можуть отримати зарплати. Для цього Тупицькому нібито необхідно потрапити у будівлю КСУ.

Науковий консультант КСУ Анатолій Селіванов заявив, що для виплат зарплати Тупицький знову отримає доступ до спеціальної печатки.

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Глава КС (Тупицький – 24 канал) не може пройти до будівлі Конституційного Суду. Він не має доступу до сейфа, де лежить печатка. Він не може пройти у свій кабінет і поставити цю печатку,
– заявив Селіванов.

Що ще сказав Селіванов

  • Тупицький відсторонений від обов'язків судді, однак він залишається главою КСУ. Тому печатка, яку ставлять на фінансову документацію, перебуває у його розпорядженні.
  • Без Тупицького також не можна оплатити комунальні послуги КСУ. Сума заборгованості постійно зростає. Наразі вона становить 5 мільйонів щоденно.
  • Однак співробітники КСУ таки отримали зарплату. Печатку поставив керівник секретаріату суду.
  • Розпоряджатися фінансами КСУ може тільки глава КСУ або виконувач його обов'язків. Однак тимчасовий виконувач обов'язків такого привілею не має.
Зверніть увагу! У ЗМІ 8 лютого з'явилася інформація, що Офіс генпрокурора проситиме президента Володимира Зеленського ще на 2 місяці відсторонити Тупицького з посади глави КСУ.

Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу