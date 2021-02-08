Судді КСУ бідкаються, що без Тупицького не можуть отримати зарплат

У Конституційному Суді заявили, що без відстороненого глави Олександра Тупицького судді не можуть отримати зарплати. Для цього Тупицькому нібито необхідно потрапити у будівлю КСУ.
Науковий консультант КСУ Анатолій Селіванов заявив, що для виплат зарплати Тупицький знову отримає доступ до спеціальної печатки.
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Глава КС (Тупицький – 24 канал) не може пройти до будівлі Конституційного Суду. Він не має доступу до сейфа, де лежить печатка. Він не може пройти у свій кабінет і поставити цю печатку,
– заявив Селіванов.
Що ще сказав Селіванов
- Тупицький відсторонений від обов'язків судді, однак він залишається главою КСУ. Тому печатка, яку ставлять на фінансову документацію, перебуває у його розпорядженні.
- Без Тупицького також не можна оплатити комунальні послуги КСУ. Сума заборгованості постійно зростає. Наразі вона становить 5 мільйонів щоденно.
- Однак співробітники КСУ таки отримали зарплату. Печатку поставив керівник секретаріату суду.
Зверніть увагу!
- Розпоряджатися фінансами КСУ може тільки глава КСУ або виконувач його обов'язків. Однак тимчасовий виконувач обов'язків такого привілею не має.
У ЗМІ 8 лютого з'явилася інформація, що
Офіс генпрокурора проситиме президента Володимира Зеленського
ще на 2 місяці відсторонити Тупицького з посади глави КСУ.
Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу