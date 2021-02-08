У Конституційному Суді заявили, що без відстороненого глави Олександра Тупицького судді не можуть отримати зарплати. Для цього Тупицькому нібито необхідно потрапити у будівлю КСУ.

Науковий консультант КСУ Анатолій Селіванов заявив, що для виплат зарплати Тупицький знову отримає доступ до спеціальної печатки.

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Глава КС (Тупицький – 24 канал) не може пройти до будівлі Конституційного Суду. Він не має доступу до сейфа, де лежить печатка. Він не може пройти у свій кабінет і поставити цю печатку,

– заявив Селіванов.

Що ще сказав Селіванов

Тупицький відсторонений від обов'язків судді, однак він залишається главою КСУ. Тому печатка, яку ставлять на фінансову документацію, перебуває у його розпорядженні.

Без Тупицького також не можна оплатити комунальні послуги КСУ. Сума заборгованості постійно зростає. Наразі вона становить 5 мільйонів щоденно.

Однак співробітники КСУ таки отримали зарплату. Печатку поставив керівник секретаріату суду.

Розпоряджатися фінансами КСУ може тільки глава КСУ або виконувач його обов'язків. Однак тимчасовий виконувач обов'язків такого привілею не має.

Зверніть увагу! У ЗМІ 8 лютого з'явилася інформація, що Офіс генпрокурора проситиме президента Володимира Зеленського ще на 2 місяці відсторонити Тупицького з посади глави КСУ.

Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу