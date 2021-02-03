Олександр Касмінін та Олександр Литвинов, які є суддями Конституційного суду України, вимагають у держави доплатити їм 1,3 мільйона гривень. Мовляв, вони недоотримали ці гроші в місяці, коли Верховна Рада обмежила зарплати через карантин.

Джерело: 24 канал

Про заяви суддів КСУ щодо зарплати на брифінгу розповіли народна депутатка від "Слуги народу" Олена Шуляк і представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

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Що хочуть судді КСУ

Два судді Литвинов і Касмінін подали позов до Окружного адмінсуду Києва – вимагають виплатити їм більш ніж 1,3 мільйона гривень,

– зазначив Веніславський.

Та додав, що тих 4,5 мільйона гривень, які вони заробляють за рік, їм начебто недостатньо, тому вони вирішили від держави стягнути ще.

Своє рішення судді обґрунтовують тим, що недоотримали ці гроші через рішення Ради обмежити зарплати держслужбовців через карантин.

Як пояснюють рішення Ради у "Слузі народу"

Шуляк додала, що середній місячний заробіток судді КСУ становить 300 тисяч гривень. А обмеження щодо заробітної плати діяли лише 3 місяці.

Коли ми ухвалювали рішення обмежити зарплати не тільки для суддів КСУ, а для всього сектора, ми керувалися тим, щоб наповнити бюджет грошима,

– пояснила депутатка.

Гроші були потрібні на медичну систему, соціальні процедури, відновлення економіки.