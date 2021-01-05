Судді Конституційного Суду України оприлюднили заяву щодо указу президента Володимира Зеленського про відсторонення з посади голови КСУ Олександра Тупицького. У ній вони наголосили на своїй незалежності та закликали органи державної влади дотримуватись Конституції і не втручатись у роботу КСУ.

Відповідну заяву судді оприлюднили 5 січня 2021 року. Про це мовиться на сайті КСУ. До теми Шкодять Україні, – глава Вищої ради правосуддя про заяви щодо Тупицького і КСУ Органи державної влади зобов'язані неухильно додержуватись вимог Конституції, зокрема і тих, які гарантують незалежність Конституційного Суду, незалежність та недоторканність суддів КСУ,

– мовиться у повідомленні. У заяві КСУ додали, що недодержання органами державної влади Конституції є неприпустимим. "Це може призвести до блокування роботи КСУ, що унеможливить здійснення конституційного контролю з метою забезпечення верховенства Конституції", – наголосили судді. Зауважимо, указ про відсторонення Тупицького президент прийняв 29 грудня 2020 року. Головне про відсторонення Тупицького Під керівництвом Олександра Тупицького КСУ скасував кримінальну відповідальність чиновників за брехню у деклараціях..

Наприкінці грудня Тупицькому оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка.

Мовиться про приватизацію Зуївського енергомеханічного заводу Донецької області.

Сам Тупицький до Офісу Генпрокурора не з'явився. Мовляв, для того у нього були вагомі причини.

Прокурори звернулись з клопотанням до Зеленського з проханням відсторонити Тупицького.

29 грудня президент відсторонив Тупицького від роботи на 2 місяці.

У КСУ рішення Зеленського розкритикували і назвали юридично неправомірним.

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