Кумівство у КСУ: судді призначають помічниками дружин та родичів колег, – "Схеми"

Судді Конституційного Суду не надто переймаються вирішенням кадрових питань. Згідно з розслідуванням журналістів "Схем", помічниками та науковими консультантами призначають родичів інших служителів Феміди або колишніх суддів КСУ.

Журналісти виявили, що посади обіймають поза конкурсом. Переважно це відбувається за поданнями самого судді.

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Помічниця судді Литвинова – дочка судді Касмініна

Так у судді Олександра Литвинова з кінця 2018 року працює Юлія Касмініна. Вона – донька чинного судді КСУ Олександра Касмініна. За рік помічниця заробила 400 тисяч гривень. За сумлінну роботу Касмініна отримала подяку та грамоту від голови КСУ Олександра Тупицького.

Олександр Касмінін роботу дочки прокоментував коротко, наголосивши, що вона стала помічницею Литвинова "відповідно до закону про Конституційний Суд".

Помічниця Касмініна – невістка ексголови КСУ

Касмінін теж працює не без помічниці. Ольга Шаптала – невістка ексголови КСУ Наталії Шаптали. Поки що жінка – у відпустці з догляду за дитиною.

Помічниця судді Віктора Кривенка – Тамара Федоренко. Це дружина колишнього колеги Кривенка по суду Михайла Гультая. Федоренко за рік отримала 450 тисяч гривень зарплати, а також – грамоту від Тупицького

Журналісти звертались до всіх суддів по коментарі. Проте вони були дуже небагатослівними і у більшості відмовлялись пояснювати призначення.

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Це не приватна фірма Тупицького, – Шевчук

У коментарі "Схемам" ексголова КСУ Станіслав Шевчук заявив, що вважає подібні призначення – непотизмом. Мовиться про надання родичам або знайомим посад незалежно від їхніх професійних якостей.

Це – непотизм. З точки зору загального сприйняття правосуддя – це ж не приватна юридична фірма, яку побудував собі Тупицький. КСУ – це серйозна державна установа,

– зазначив Шевчук.

Дивіться сюжет "Схем" про КСУ: